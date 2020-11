Ammirate in un video la nuova Ferrari 488 GT Modificata

Sognate un nuovo giocattolino da pista firmato Ferrari? Date un’occhiata a questa nuova meraviglia: si chiama Ferrari 488 GT Modificata. Ve l’abbiamo già mostrata ieri 25 novembre, oggi però abbiamo un nuovo video per voi.

La Ferrari 488 GTE, lo sappiamo, corre regolarmente nel FIA World Endurance Championship, con una potenza limitata a 500 CV per rientrare nei regolamenti. Al di fuori del campionato però il cavallino rampante può scatenare la fantasia e pompare i suoi motori, così com’è successo con questa Ferrari 488 GT Modificata.

Sotto i riflettori c’è sicuramente il motore: un V8 Biturbo che eroga 690 CV. Siamo al di sotto della potenza della SF90 Stradale, che ha un V8 e tre motori elettrici, in questo caso però le differenze vengono colmate da una frizione racing in fibra di carbonio. Abbiamo inoltre le sospensioni della 488 GTE e freni Brembo da corsa, con il sistema ABS preso in prestito dalla 488 GT3 Evo. Insomma parliamo di una vettura a dir poco arrabbiata, messa a punto sul circuito tedesco del Nurburgring con un rinnovato pacchetto aerodinamico.

Se il tetto è in alluminio, il resto del corpo è in fibra di carbonio, non mancano inoltre un sistema V-Box e la telemetria Bosch per l’acquisizione dei dati, una telecamera posteriore ad alta risoluzione, il sedile passeggero e un sistema di monitoraggio dei pneumatici - con tutti i dati salvati che vengono salvati su una chiavetta USB.

Questa 488 GT Modificata sarà ammessa agli eventi del Club Competizioni GT, il che significa che alcuni fortunati clienti potranno guidarla nel 2021 a Monza, al Watkins Glen, a Suzuka, al Nurburgring e al Virginia International Raceway, per chiudere in bellezza al Mugello.