Ammirate la Unit 00 di Xcol a EICMA 2022: la sobrietà può rimanere a casa

Quando si pensa alla mobilità elettrica del futuro, in mente ci tornano sicuramente LED di tutti i tipi, rotori illuminati, fari laser e quant'altro. Colpa della fantascienza, probabilmente, anche se il neonato brand Xcol ha preso questo immaginario parecchio alla lettera: ammirate le foto che abbiamo scattato alla Unit 00 di Xcol.

A proposito di Xcol Technology non è facile reperire informazioni ufficiali, il marchio è attivo soprattutto su Instagram (@xcoltech) anche se ha un profilo alquanto sguarnito. Questo invece il sito ufficiale di Xcol Technologies. La società è stata fondata nel 2018 con l'intento di fornire e sviluppare ECU, sistemi elettrici e batterie. Arrivati a un certo punto però i ragazzi di Xcol hanno pensato: perché vendere soltanto questi prodotti a terzi? Realizziamo dei veicoli anche noi... ed è così che è nata la Unit 00, uno spettacolare prototipo di moto elettrica che si fa notare per via del suo design futuristico e di un "core" illuminato al cuore della carena. La Unit 00 permette di scegliere fra tre modalità di guida differenti, inoltre il suo motore è dotato di tecnologia KERS, può dunque recuperare energia in fase di frenata.

Un progetto davvero molto interessante corredato anche da una scheda tecnica niente male: abbiamo 120 km/h di velocità massima, 180 km di autonomia, 163 kg, un motore da 5/12 kW. La batteria in dotazione è da 5,4 kWh, mentre il caricatore di bordo è da 1,8 kW, significa dunque che occorrono circa 3 ore di connessione alla rete per una carica completa. A leggere questi dati, sembrerebbe una moto elettrica super efficiente, non vediamo l'ora di saperne di più... ah quasi dimenticavamo il prezzo: in Europa la Unit 00 costa 6.799 euro.