Ammirate il set rally Martini Lancia LEGO: c'è anche la Delta Integrale EVO

I mattoncini LEGO e il mondo dell'automotive sono da sempre legati da un amore incondizionato. Ancor più amore dimostrano però alcuni fan, come ad esempio l'artista Bricksonwheels che ha completato il set rally Martini Lancia.

Il set è formato da tre vetture straordinarie, un Fiat Ducato che serviva a trasportare le auto e a funzionare da officina mobile, una Lancia Rally 037 (guidata ai tempi Henri Toivonen) e una splendida Lancia Delta Integrale EVO, quella del pilota francese Didier Auriol costruita tempo fa da Davide Zen.

Pur non essendo ufficiali, sono davvero creazioni di altissima qualità e piene zeppe di dettagli, tanto che LEGO dovrebbe considerarle davvero per la sua linea Technic (ma non solo). Ultimamente l'azienda danese ha annunciato la prima Lamborghini LEGO Technic, ovvero la Sian, inoltre il primo giugno arriverà nei negozi la splendida Ducati Panigale V4 LEGO Technic e di recente è stato annunciato il set Dom's Dodge Charger direttamente dal mondo di Fast & Furious.

Tornando al set Martini Lancia, si tratta di tre modelli in scala 1:11 e per assemblarlo tutto servono all'incirca 8.500 pezzi. Per progettarli ci sono voluti 10 mesi di lavoro ma il risultato ha ripagato ogni minuto speso. Non trovate sia un set magnifico?