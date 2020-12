Ammirate lo Scooterson Rolley, un monopattino elettrico da quasi 3.000 euro

I nuovi monopattini elettrici esistono già in ogni forma e salsa, con ruote da 8 a 12 pollici. Addirittura Ducati ha lanciato un modello adatto allo sterrato, siamo però sicuri che ancora non avete visto niente di simile: ammirate il nuovo Scooterson Rolley.

Un modello davvero fuori dagli schemi che si fa notare soprattutto per due elementi: il sellino, solitamente assente su prodotti di questo tipo, e le grandi ruote fat che promettono una grandissima stabilità. Certo viene difficile paragonarlo ad altri modelli del mercato attuale, siamo di fronte a qualcosa di “oltre”, che non combacia neppure con le leggi europee: a spingerlo troviamo infatti un motore da 750W (il limite in UE è di 500W), negli USA può raggiungere i 32 km/h mentre in Europa è limitato a 25 km/h, farebbe comunque fatica a essere omologato come semplice monopattino elettrico.

La capiente batteria da 600 Wh garantisce in ogni caso un range di circa 48 km, inoltre l’app companion aggiunge diverse funzionalità interessanti - dalle notifiche antifurto alla possibilità di sbloccare il monopattino con il FaceID, senza usare la chiave. Certo il prezzo non vi piacerà: 2.699 dollari (circa 2.200 euro) per avere la versione senza Family Sharing e Find My Scooter, mentre per il Rolley+ ci vogliono 2.999 dollari (circa 2.600 euro) per avere l’esperienza completa.