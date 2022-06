Ammirate il mostruoso Ford Pro Electric SuperVan: 2.000 CV di potenza elettrica

Il mitico Bulli di Volkswagen ci ha sicuramente insegnato che un van può essere divertente e farsi porta di un mondo dalle infinite possibilità (storia del Volkswagen Bulli), ora però con la nuova tecnologia elettrica possiamo andare ben oltre. Date ad esempio un'occhiata al nuovo Ford Pro Electric SuperVan da 2.000 CV di potenza.

Basta dare uno sguardo veloce al prototipo per capire immediatamente che non abbiamo a che fare con il solito van. Presentato al Goodwood Festival of Speed 2022, il SuperVan di Ford Performance e STARD vanta una batteria da 50 kWh raffreddata a liquido e un sistema di controllo su misura, grazie al quale è possibile toccare i 2.000 CV di potenza. Nonostante l'aspetto, questo bestione accelera da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, prestazioni da vera auto da pista.



Non solo prestazioni però: a bordo troviamo anche il nuovo sistema SYNC di Ford, grazie al quale abbiamo a disposizione diverse funzionalità aggiuntive per controllare le sue capacità. Possiamo utilizzare anche la frenata rigenerativa e diverse modalità di guida, funzioni già presenti anche sui veicoli elettrici Ford di produzione (per saperne di più: la prova del nuovo Ford E-Transit in anteprima.



"Con 2.000 CV di potenza All-Electric per un'emozione senza pari e uno stile inconfondibile, ispirato al nuovo E-Transit Custom, stiamo portando il SuperVan nel ventunesimo secolo. Le prestazioni non sono solo una questione di cavalli: la potenza di elaborazione del SuperVan elettrico consente agli ingegneri di utilizzare i dati del veicolo in tempo reale per ottimizzare le sue prestazioni, proprio come su un'auto da corsa high-performance" ha dichiarato Mark Rushbrook, Global director di Ford Performance Motorsports. Alzi la mano chi vorrebbe farci un giro...