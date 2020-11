Ammirate la minuscola Bugatti Baby II sfrecciare a Willow Springs

Una Bugatti al prezzo di una compatta? Esiste, è la Baby II, piccola elettrica in scala (dimensioni ridotte del 25% rispetto alla Type 35 alla quale è ispirata), erede spirituale di un'altra mini Bugatti, la Type 52 "Baby" del 1927.

Il debutto negli Stati Uniti è accompagnato da una splendida galleria immagini realizzata al Willow Springs International Motorsports Park. La vettura è proposta in tre allestimenti con prezzi a partire da 36.000 dollari: si inizia con la versione base con carrozzeria in materiali compositi, c'è poi la Vitesse con motore più potente e batteria più capiente a 53.000 dollari, e la Pur Sang offerta con carrozzeria in alluminio realizzata con tecniche tradizionali, prezzata 71.400 dollari. Un listino del tutto simile a quello già visto in Europa. La Baby II è dotata di frenata rigenerativa e differenziale autobloccante. Nelle versioni Vitesse e Pur Sang la potenza è di 10 kW. È presente una modalità di guida sicura che limita la potenza ad 1kW e la velocità massima a 20 km/h, una buona trovata per far divertire anche i più piccoli.

The Little Car Company, azienda inglese che la produce su licenza ufficiale, ne realizzerà 500 esemplari. Acquistandola si avrà anche l'iscrizione automatica al prestigioso Bugatti Owner’s Club e al The Little Car Club. Verranno organizzate anche giornate in pista per i proprietari. Certo, non darà le stesse emozioni di una Bugatti Bolide da 1850 CV, ma scommettiamo che ci sarà da divertirsi.