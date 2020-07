Ammirate l'italiana Aznom Palladium: una colossale berlina di lusso fuoristrada

Gli italiani di Aznom Automotive, con la collaborazione di Camal Studio, hanno messo in piedi una sinergia atta a consegnare quella che pare essere una delle berline più opulente in assoluto, la quale però non ha paura di "sporcarsi le mani" e di andare in fuoristrada come fosse sull'asfalto.

Il prodotto è stato denominato Aznom Palladium, e la sua descrizione recita:"una tuttofare di lusso non convenzionale." Come avrete capito dal titolo, le sue dimensioni sono tutt'altro che comuni. La macchina misura infatti ben 6 metri di lunghezza, e prova a conciliare le qualità di un'ammiraglia confortevole con quelle di un SUV ad assetto rialzato adatto ad ogni terreno.

Da quello che sappiamo, la carrozzeria è stata creata usando tecniche ormai dimenticate, come ad esempio il battere a mano i pannelli d'acciaio. Il risultato è un look quasi barocco, non troppo dissimile a quello di una classica Rolls-Royce per l'impiego di griglia e fari anteriori piuttosto somiglianti. Al momento non è chiaro se le portiere saranno incernierate posteriormente, ma l'aspetto laterale lascia comunque stupiti.

Il motivo di questa reazione è l'enorme montante C, quello appena dietro la portiera posteriore, il quale termina su dei passaruota stranamente molto spigolosi e apparentemente convessi nel mezzo. Al retrotreno la Aznom Palladium monta una coppia di fari a LED sottilissimi, che partono dal dalle estremità del veicolo e finiscono quasi per unirsi giusto al centro della coda. A ricercare lo sguardo dell'osservatore è anche il diffusore posteriore sportivo, che porta quasi contrasto al look generale sfarzoso.

Secondo il team, a muoverla ci pensa un grosso motore bi-turbo (forse V8) in grado di produrre ben 680 cavalli di potenza. La compagnia afferma anche che la Palladium è in realtà una "2WD+4WD", ma non abbiamo informazioni circa la particolare dicitura. Ad oggi sono due anni che il progetto ha avuto inizio, e la produzione pertanto potrebbe già essere stata avviata, dato che il debutto è atteso per il mese di settembre.



Per chiudere restando in Italia, Lamborghini ha appena affermato che la sua Sian non aprirà un nuovo sentiero per il design del team, e anzi rappresenta un unicum per la compagnia di Sant'Agata Bolognese. Infine vogliamo rimandarvi a un fantastico video sulla Ferrari SF90 Stradale il quale ne esalta tutte le doti.