Ammirate la nuova Flying Spur Speed: 635 CV e 900 Nm con motore W12

Bentley continua ad arricchire la sua offerta lanciando la nuova Flying Spur Speed: sarà uno degli ultimi modelli dotato dell'iconico motore W12, la Flying Spur W12 in versione standard infatti uscirà dalle linee produttive (il Bentley W12 è prossimo alla pensione).

La nuova Flying Spur Speed con motore W12 è in grado di erogare 635 CV e ben 900 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La sua velocità massima? 333 km/h. Il cambio scelto da Bentley per questa sua ultima creazione è lo stesso ZF a doppia frizione e 8 rapporti visto a bordo della Continental GT (la Bentley Continental GT derapa in una base militare siciliana), capace di offrire un'accelerazione lineare e soddisfacente.

Ovviamente si tratta di un cavallo imbizzarrito che può essere domato a piacimento con i Drive Dynamics Mode, anche per contenere i consumi di carburante in un periodo storico molto particolare: in modalità Comfort e Bentley il sistema invia 480 Nm di coppia alle ruote anteriori per aumentare il grip e la guidabilità. In Sport il sistema invece limita la coppia anteriore a 280 Nm per inviare più potenza al posteriore, così da aumentare le emozioni alla guida.

Rispetto alla Flying Spur S questa nuova Speed fa registrare un incremento di potenza di 85 CV e 130 Nm di coppia. I cerchi di serie sono da 22", il configuratore però mette a disposizione diversi cerchi sportivi opzionali, sempre da 22". Ammiratela nella galleria in basso.