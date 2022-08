Ammirate la Fiat Pulse Fastback: il SUV Coupé ultra compatto che non potremo comprare

Avete mai sentito parlare della Fiat Pulse? Se la risposta è "no" non preoccupatevi, è abbastanza normale, si tratta di un modello che Fiat vende soltanto in Brasile. Ebbene ora il modello ha guadagnato anche un'accattivante versione Fastback.

In Brasile lo scontro è sostanzialmente fra Fiat Pulse e Volkswagen Nivus, che in Europa viene venduto con il nome Taigo (proviamo la nuova Volkswagen Taigo 2022). Pulse è un modello che in Sud America ha un notevole successo, tanto da aver guadagnato una variante Abarth a inizio 2022 ()guardate la nuova Fiat Pulse Abarth venduta in Brasile.

Ora Fiat continua a investire sulla vettura con una variante Fastback davvero suggestiva, che sarebbe bello avere anche in Europa (anche se non accadrà). Lunga appena 4,1 metri, larga 1,77 metri e alta 1,57 metri, è una Fastback davvero compatta che riesce in ogni caso a offrire 370 litri di bagagliaio. Il lancio in Brasile dovrebbe essere fissato per il prossimo mese di ottobre, con una potenza affidata a un motore tre cilindri 1.0 da 130 CV oppure a un propulsore da 1.3 litri e 185 CV.

Per saperne di più sul Fiat Pulse leggete il nostro articolo di metà 2021: Fiat Pulse è il nuovo mini SUV per il Brasile.