Ammirate la nuova CUPRA UrbanRebel, furia elettrica che scatta da 0 a 100 in 3,2 secondi

Lo scorso 27 agosto CUPRA ha pubblicato un video teaser per annunciare la sua nuova UrbanRebel, un’elettrica cittadina che al momento è ancora sotto forma di prototipo.

A qualche mese di distanza dalla nuova CUPRA Born, ecco arrivare una succosa anteprima del marchio sportivo spagnolo, nato da una costola di SEAT - con cui condivide il DNA di base. La nuova CUPRA UrbanRebel arriverà sul mercato nel 2025, un anno in cui secondo le stime la partita delle elettriche urbane diventerà particolarmente “calda”.

Nata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la CUPRA UrbanRebel vanta un muso “di squalo” con una nuova firma luminosa triangolare, la muscolatura invece è una reinterpretazione del design accattivante del CUPRA Formentor. Lunga 4.080 mm, larga 1.785 mm e alta 1,444 mm, la UrbanRebel è un piccolo diavolo scalmanato, il suo motore elettrico può infatti erogare 250 kW di potenza continua e fino a 320 Kw di picco.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in appena 3,2 secondi, una vera furia in miniatura. La vettura presentata oggi, quella che vedete nelle immagini, è solo un prototipo come detto sopra, secondo CUPRA però anticipa un nuovo linguaggio urbano, figlio dell’attuale era digitale. Per ammirare dal vivo la nuova UrbanRebel potete andare all’IAA Mobility di Monaco al CUPRA City Garage.