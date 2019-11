Ammettetelo, questa enorme Bugatti Chiron della LEGO vorreste toccarla con le vostre mani

In genere si dice che i ragazzi non crescano mai, e che siano soltanto i loro giocattoli ad ingrandirsi. Stando al lavoro fatto da LEGO con una Bugatti Chiron a dimensioni reali non stentiamo affatto a crederci.

La hypercar di plastica è stata portata al Salone di Los Angeles di quest'anno come parte di un tour mondiale, che approderà successivamente alla LEGO Land poco più a nord di San Diego. Scommettiamo che farà cadere a terra le mascelle di parecchi californiani e non.

Il mezzo è stato costruito con più di 1 milione di mattoncini Lego Technic, ognuno di essi posizionato razionalmente per cercare di riproporre fedelmente il look reale del bolide. Effettivamente combacia tutto praticamente alla perfezione, dalla griglia a forma di ferro di cavallo all'alettone posteriore, dai cerchi fino ai dischi dei freni col nome "Bugatti" stampato sopra.

E lo stupore non finisce qui, perché la Bugatti Chiron LEGO può anche essere guidata. La compagnia danese ha previsto proprio tutto, ma non pensiate di poter raggiungere i 400 km/h come con la vera hypercar. Infatti dispone di soli 5,3 cavalli di potenza e 92 Nm di coppia, per un peso totale di 1,5 tonnellate in grado di raggiungere a malapena i 20 km/h. Se fosse stato fatto diversamente si sarebbe distrutta alla prima accelerazione, questo è poco ma sicuro.

E' proprio quello che è successo al modellino in scala, che è andato distrutto per aver raggiunto i 50km/h di velocità. Infine, per restare in tema, ecco a voi le migliori riproduzioni in scala LEGO riguardanti macchine realmente esistenti, non perdetevi le immagini.