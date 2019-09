L'americano medio spende 800$ al mese per la sua auto

Un report mostra le spese folli degli americani per l'auto. Leasing, carburante, riparazioni e alla fine del mese partono quasi 800$. Ma è un dato che sta salendo negli anni, anche perché i consumatori americani vogliono auto sempre più grosse, potenti e, ovviamente, costose.

Secondo un rapporto della AAA, il prezzo di un'auto nuova in America si aggira sui 40.000$. Quello che è interessante, è che lo studio mostra anche che un americano spende in media 9.282$ all'anno per l'auto. Sono 773,50$ al mese. Un dato, come anticipato, in aumento, perché l'anno scorso si fermava a 8.849$.

Gli americani stanno quasi completamente abbandonando le compatte, scrive Motor1. La direzione è quella dei SUV e, ovviamente, degli immancabili pickup enormi. Veicoli che non solo sono cari di base, ma che sono anche estremamente costosi da mantenere.

Sono proprio i pickup i veicoli più impegnativi da mantenere, si evince dal rapporto: tenerne uno costa 10.839$ ogni anno. Sicuramente più economiche sono invece le sedan, con un costo annuale di 7.144$.

Altro tassello che spiega l'aumento dei costi mensili è quello finanziario: i finanziamenti aumentano di durata (più rate), ma anche di tasso.

Quello che incide di più sul prezzo pagato dagli americani ogni anno è l'ammortamento: pesa da solo per il 36% della spesa annua.