American Horror Story 6: Roanoke non era il tema originale della stagione, rivela una star

American Horror Story è quel tipo di serie che, per un motivo o per un altro, riesce a sorprendere gli spettatori anche a distanza di anni, come in questo caso: sapevate, ad esempio, che il tema della sesta stagione sarebbe dovuto essere diverso rispetto a quello poi scelto?

American Horror Story è ormai un caposaldo della serialità di genere, con una decima stagione in lavorazione, altre tre già programmate, e uno spin-off in via di sviluppo.

Uno dei suoi aspetti più interessanti però è proprio la sua natura antologica, e la presenza di un tema portante che caratterizza ogni stagione.

Nel caso della sesta, American Horror Story: Roanoke, la scelta ricadde sull'omonima colonia inglese scomparsa in territorio americano nel 1580, evento incorporato nella narrazione tramite dei format inediti per lo show, come quello del mockumentary e dei simil-filmati di repertorio.

Eppure, come ha recentemente rivelato Cheyenne Jackson in un'intervista, questa non era la prima scelta per l'occasione.

"Matt Bomer, io e Finn Wittrock saremmo dovuti essere fratelli. Il che è davvero buffo, perché c'è quel meme che gira sul web che mostra come molti sembrino pensare che ci somigliamo tantissimo o siamo la stessa persona" racconta l'attore che abbiamo visto in ben quattro stagioni di AHS "Ryan ci disse 'Ragazzi, sarà una cosa dedicata alla Guerra Civile'. Ci raccontò il pitch, e noi ci stavamo preparando a mettere in scena quella storia. Poi però è diventato qualcosa di completamente diverso".

E sebbene Jackson trovasse decisamente "forte" la Guerra Civile Americana come tema della stagione, ha anche ammesso di avere piena fiducia nella visione di Ryan Murphy: "Nulla di quello che potrei pensare io sarebbe tanto incredibile quanto quello che fa Ryan. Perciò sono qui che aspetto, aspetto e aspetto per una sua chiamata".

E chissà che l'attore non venga richiamato all'appello per una delle prossime stagioni...