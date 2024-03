Ambulanze elettriche in Uk, medici preoccupati: 'Così i pazienti aspetteranno troppo'

Il Servizio Sanitario Nazionale inglese ha deciso di introdurre le ambulanze elettriche sostituendo gradualmente quelle termiche, nell'ottica di un rinnovamento green. Una novità che sta facendo storcere un po' il naso a medici e dipendenti dello stesso NHS.

Lo scetticismo sta nel fatto che i veicoli elettrici impiegano maggior tempo per ricaricarsi, ed inoltre non hanno un'ampia autonomia, di conseguenza si teme che i pazienti siano costretti ad aspettare a lungo prima di ricevere le cure necessarie.

Secondo quanto segnalato dal Telegraph, le ambulanze impiegate nel progetto pilota impiegano 4 ore per ricaricarsi ed inoltre percorrono in media 112km tra una ricarica all'altra. Le ambulanze elettriche hanno un'autonomia ufficiale di 160km, ma nelle zone rurali spesso e volentieri gli stessi mezzi di soccorso coprono il doppio di quella distanza in un solo turno. Sarebbe quindi necessaria un'autonomia di almeno 300km per avere degli standard accettabili ma al momento ciò non è possibile.

Si tratta di numeri che risultano quasi imbarazzati se paragonati all'autonomia delle ambulanze termiche, che possono percorrere fino ad 1.280 km al giorno dopo un breve rifornimento. “Penso che sia necessario avere la certezza che si tratta di un progetto sicuro – le parole di Richard Webber, paramedico e portavoce del College of Paramedics, al Telegraph – prima che venga esteso al di fuori delle aree urbane. Sarei molto cauto a riguardo – ha aggiunto - se ho un paziente molto malato, qualcuno che ha avuto un attacco di cuore e sto cercando di portarlo in ospedale, non voglio preoccuparmi della batteria”.

Un consulente medico ha sottolineato: "Lo scenario peggiore sarebbe quello di rimanere senza corrente con un paziente a bordo. Sarebbe meglio fare un test nel trasporto dei pazienti e non nei servizi di emergenza”, ha chiosato.

C'è chi poi si lamenta in quanto il servizio sanitario nazionale inglese avrebbe ben altri problemi da risolvere invece che le ambulanze green: “Il servizio sanitario nazionale è dotato di risorse insufficienti e le liste di attesa rimangono storicamente alte, ma l’impegno per il fanatismo verde rimane invariato. La quantità di risorse dedicate all'agenda verde è sorprendente, e il fatto che ora stia influenzando il processo decisionale clinico è, a mio avviso, gravemente immorale”, ha detto una persona rimasta anonima, come si legge sul Mail.

L'NHS rimanda comunque al mittente ogni accusa: “I servizi del Servizio Sanitario Nazionale devono sempre mettere i pazienti al primo posto nell'acquisto dei prodotti ed è anche giusto cercare alternative verdi, ma solo quando fanno risparmiare il denaro dei contribuenti. Le nuove ambulanze elettriche stanno apportando benefici a migliaia di pazienti, gli ospedali riferiscono di lavorare in modo efficiente e potrebbero contribuire a garantire un risparmio operativo annuale di 59 milioni di sterline”.

Se in Uk c'è scetticismo nei confronti delle ambulanze green, diversa è la situazione negli Emirati Arabi: a Dubai viene infatti usata una Lykan come ambulanza: siamo certi che non arriverà mai in ritardo.

Non sarà veloce come la Lykan ma è senza dubbio inarrestabile l'Avtoros Shaman, una mostruosa ambulanza a 8 ruote matrici, utilizzata in situazioni di emergenza in Russia.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su