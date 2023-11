Un'ambulanza sfida un camion dei pompieri in Thailandia: la drag race improbabile

I dragster sono veicoli di soccorso pesantemente modificati, ed esistono eventi specifici dove ambulanze, camion dei pompieri, e chi più ne ha più ne metta, partecipano a gare di resistenza su una pista di 400 metri (il classico quarto di miglio).

Tutto questo avviene in Tailandia, e l'evento si tiene ogni anno a un paio d'ore dalla metropoli di Bagkok. I partecipanti sono dei comuni privati che gestiscono autonomamente questi veicoli quando non sono in servizio. Infatti questi veicoli sono tutti omologati e registrati ufficialmente come "ambulanze funzionanti". Alcuni proprietari hanno addirittura aggiunto elementi insoliti come sistemi audio professionali completi di subwoofer. In occidente le normative non consentono questo tipo di attività per i veicoli in servizio, tuttavia comprare una vecchia ambulanza e trasformarla in una camper è una cosa senz'altro affascinante e consentita.

Molti dei veicoli presenti sulla pista utilizzano motori turbodiesel, inclusi camioncini come il Mitsubishi Strada, l'Isuzu D-Max e la Toyota Hilux. I dragster sono stati pesantemente modificati con pannelli in fibra di carbonio e pneumatici radiali dedicati per le gare di resistenza.

Nonostante i tempi di percorrenza non competitivi rispetto alle gare di resistenza ufficiali, l'evento ha offerto uno spettacolo unico. Un'ambulanza ha completato la pista in 16,2 secondi, mentre una Isuzu D-Max ha ottenuto un tempo di 14,1 secondi (ecco chi è la regina indiscussa dei Drag Race).