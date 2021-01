Ambulanza cade dal rimorchio e viaggia in autostrada senza conducente

Trasportare dei veicoli non è un gioco da ragazzi. Certo, guidare con i veicoli assicurati sul rimorchio posteriore arduo non è, ma il problema sta proprio nel controllare più volte che i mezzi da trasportare siano bloccati e assolutamente in sicurezza.

Se chi di dovere non esegue alla perfezione il proprio lavoro il trasporto può tramutarsi in disastro, sia per le condizioni del veicolo in sé sia per l'incolumità degli altri utenti della strada. Un esempio di una vicenda finita male lo possiamo vedere grazie all'utente Reddit iscritto come dartmaster666, che ha pubblicato un video il quale fa proprio al caso nostro.

La clip parte mostrando un grosso tir intento a spostare tre ambulanze tra dei punti non meglio specificati, e improvvisamente assistiamo al mezzo posteriore in fase di sgancio e di caduta dalla piattaforma sulla quale doveva essere bloccata.

Il fatto bizzarro è che l'autoambulanza non si è ribaltata né è uscita immediatamente fuori strada, ma ha proseguito imperterrita nello stesso senso di marcia del tir, invadendo prima la corsia di sinistra, poi quella centrale e infine persino quella di destra. Dagli ultimi istanti del video pare che la conformazione dell'asfalto le abbia impedito di uscire dalla carreggiata, per cui saremmo curiosi di capire com'è andata realmente a finire.

Scavando un pochino all'interno della discussione su Reddit abbiamo siamo venuti a sapere del fatto che colui il quale ha caricato il video è riuscito a mettersi in contatto con la persona che l'ha registrato. In base al commento di un individuo che lavora per la compagnia di trasporti in possesso del tir, il conducente di quest'ultimo l'avrebbe raggiunta e successivamente spinta in un avvallamento a bordo della strada, pertanto nessuno dovrebbe essere rimasto ferito in seguito allo strano accadimento.

Dal nostro canto, ribadendo quanto detto in apertura, non possiamo far altro che richiamare alla cautela ad ogni costo: guadagnare qualche minuto bypassando le procedure di fissaggio standard o la normale manutenzione può tramutarsi in tragedia.

