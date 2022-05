Ambulanza bloccata in Darsena a Milano: sulla passerella pedonale finisce malissimo

Chi guida un'ambulanza ha spesso esigenza di arrivare in posti difficili, collegati male o di difficile accesso. Ebbene guardate un'ambulanza della Croce Bianca di Milano bloccata su un passaggio pedonale in Darsena.

Per chi non conosce la Darsena di Milano: è una zona pedonale arricchita da locali, passerelle e ponti in metallo e legno inaugurata ormai 7 anni fa in occasione di Expo2015. I pedoni che frequentano la zona sono davvero molti e non sempre è facile raggiungerli con mezzi di soccorso. Esistono ovviamente diversi punti di accesso, l'ambulanza in oggetto però ha evidentemente avuto un eccesso di ottimismo e ha tentato di superare una passerella pedonale non pensata per il passaggio di veicoli motorizzati.

Il risultato? Il mezzo di soccorso è rimasto bloccato per ore così come lo vedete in foto, un'immagine scattata da uno dei tanti passanti che nel pomeriggio del 16 maggio si trovava in zona (e pubblicata sulla pagina Facebook San Gottardo Meda Montegani Social Street). Fortunatamente sembra che i danni materiali all'ambulanza siano stati limitati, di certo però il passaggio in quella parte di Darsena è stato bloccato ai pedoni per diverso tempo.

Una scena che ovviamente ha aperto un dibattito fra i cittadini milanesi: da una parte chi critica l'operato dell'autista, che avrebbe dovuto capire l'impossibilità di spuntarla sulla passerella pedonale, dall'altra chi se la prende con la concezione stessa della Darsena, di difficile accesso a mezzi di questo tipo che potrebbero servire a soccorrere i pedoni.