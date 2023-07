Ambientalisti sgonfiano le ruote dei SUV: 'non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto'

Dopo il caso degli ambientalisti sgonfiavano le ruote delle auto a Milano, stavolta è toccato a Torino: i bersagli sono SUV e auto di lusso parcheggiati nei quartieri "bene" della città. Questa azione è stata accompagnata da una dichiarazione, sottoforma di volantino, per spiegare le motivazioni del gesto.

"Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto. L'abbiamo fatto perché utilizzare un'auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri".

Il messaggio, inoltre, incoraggia le persone a considerare alternative di trasporto più sostenibili come camminare, andare in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici. Gli attivisti sottolineano anche il ruolo delle industrie nel creare bisogni che non sono realmente necessari e invitano alla collaborazione di tutti per migliorare la qualità della vita e ridurre l'impatto ambientale.

Azioni di questo tipo stanno suscitando un dibattito sull'etica della protesta: mentre alcuni possono apprezzare l'intento ambientale di sensibilizzare le persone all'uso responsabile dei mezzi di trasporto, altri potrebbero disapprovare l'uso di metodi radicali come sgonfiare gli pneumatici delle auto. Senza dubbio azioni simili evidenziano l'importanza di considerare il nostro impatto sull'ambiente; tuttavia, spesso il messaggio che viene mandato risulta viziato da presupposti ideologici.

Anche se sembra che agli ambientalisti non piacciano nemmeno i veicoli elettrici, il tema dell'induzione del bisogno non ha niente a che fare con l'ambiente, dal momento che è proprio il nostro stile di vita che ha permesso nel tempo di mettere progressivamente mano alle questioni ambientali e sono proprio i Paesi meno ricchi economicamente e con meno risorse, quelli che, a livello pro capite, emettono più CO2 nell'atmosfera.