Ambientalisti contro Elon Musk a Berlino, ancora proteste fuori la Giga Berlin

Spesso si sente dire che l’Europa è una terra poco attrattiva per le grandi aziende, che preferiscono di gran lunga località più esotiche per i loro impianti. Probabilmente questa idea si è rafforzata in Elon Musk, che ha sempre più problemi alla Giga Berlin.

Dopo aver costruito diverse fabbriche negli Stati Uniti e una grande Gigafactory in Cina, Elon Musk si è lasciato solleticare dall’idea di avere un grande polo produttivo in Europa, più precisamente in Germania, non molto distante da Berlino. Una fabbrica che oggi produce sostanzialmente la Tesla Model Y Performance per il mercato europeo, che sta portando al CEO di origini sudafricane più di un problema. A inizio marzo vi abbiamo raccontato di un incendio doloso appiccato alla Tesla Giga Berlin che ha causato centinaia di milioni di euro di danni, distruggendo parte dell’impianto elettrico della fabbrica e rallentando la produzione. Attorno al sito le polemiche non si placano e domenica scorsa, il 10 marzo 2024, un gruppo di manifestanti si è riunito presso la Giga Berlin per protestare contro la produzione di auto elettriche a marchio Tesla.

Il nodo della questione sarebbe la volontà di espandere il sito di altri 170 ettari, al fine di avere una fabbrica in grado di produrre 1 milione di veicoli elettrici all’anno. Agli ambientalisti non è andato a genio neanche il progetto originale della fabbrica, figuriamoci una sua espansione... Per questo motivo il sito Tesla di Grüenheide è ormai costantemente preso di mira, in particolar modo da estremisti di estrema sinistra - che avrebbero rivendicato l’incendio di inizio marzo. Per tutta risposta Elon Musk ha definito questi protestanti “i più stupidi al mondo”, perché stanno mettendo i bastoni tra le ruote a una fabbrica che produce veicoli green, a zero emissioni, che dunque una volta su strada non hanno emissioni dirette e non inquinano l’aria. La Giga Berlin, inoltre, dà lavoro a circa 12.000 persone e si estende su 300 ettari, nell’area di Grüenheide ha portato sicuramente più benessere e movimento. Tutto questo però, evidentemente, a qualcuno ancora non piace...