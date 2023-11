Ambientalisti bloccano la strada: uomo scende dalla macchina e ne uccide due. Video choc

E' finita in tragedia la protesta di alcuni ambientalisti che in quel di Panama hanno bloccato la strada così come fatto in numerose altre città del mondo. Purtroppo nel corso della manifestazione hanno incontrato tale Kenneth Darlington che ne ha uccisi due.

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a numerose proteste decisamente discutibili come ad esempio gli ambientalisti che hanno sgonfiato le ruote dei SUV in tutto il mondo, Italia compresa.

Che dire poi del caso degli attivisti pro clima che hanno invaso la pista di Formula E in Germania, ma potremo proseguire ancora a lungo con numerosi altri esempi. L'ultimo è stato purtroppo fatale e qualcuno dirà che un episodio del genere era nell'aria.

Sono stati molti infatti coloro che se la sono presa con gli ambientalisti quando si sono verificati i vari blocchi del traffico e va detto, spazzando via ogni dubbio, che la violenza non va mai tollerata.

Kenneth Darlington se ne è però infischiato della legge e dopo aver visto che alcune persone stavano bloccando la strada è sceso dalla propria auto con tanto di pistola nella mano destra ben in vista, e si è avvicinato al blocco stradale.

A quel punto ha iniziato a parlare con gli attivisti dopo di che, a seguito di una serie di minacce (stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine), ha colpito due dei “protestanti”. Il primo è morto sul posto mentre il secondo è stato soccorso in condizioni disperate e poi deceduto in ospedale.

Il killer si è rivelato essere un 77enne avvocato americano in pensione che sembra che fosse in auto con la sua compagna. Dopo aver sparato è tornato tranquillamente, come se nulla fosse accaduto, verso la propria vettura per poi riferire alla sua dolce metà, “Andiamo”, ma lei si sarebbe opposta chiamando poi la polizia.

L'episodio si è verificato presso l'autostrada Panamericana nei pressi di Chame, luogo che da tempo è teatro di manifestazioni organizzate dagli ambientalisti. L'aggressore è stato in seguito arrestato dalla polizia: rappresenta il fatto di sangue più drammatico in quel di Panama dagli anni '80, dalle proteste contro la dittatura di Manuel Noriega. Qui sotto il video, attenzione alle immagini forti.