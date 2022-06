Amazon vuole i dipendenti Tesla: Elon Musk non vi fa lavorare a casa? Venite da noi

Come spesso si suol dire, "chiusa una porta si apre un portone". Beh proverbio mai fu più azzeccato per i dipendenti di Tesla, che dopo l'uscita di Elon Musk solo Smart Working stanno pensando seriamente di lavorare altrove.

Come abbiamo raccontato lo scorso 1 giugno, Elon Musk si è stancato dello Smart Working, ha così richiamato in ufficio tutta la sua forza lavoro, soprattutto gli executive, la cui presenza è considerata chiave sul campo, per controllare i sottoposti e dare il buon esempio. "Tesla sarebbe fallita tempo fa se non fossi stato continuamente nelle fabbriche negli ultimi anni" ha detto Musk, facendo chiaramente intendere che lavorare da casa non è più una pratica accettata.

Chi non vuole passare le sue 40 ore settimanali in ufficio può anche licenziarsi, ha detto il top manager, un'occasione troppo ghiotta per altre compagnie tech come Amazon, che ora vorrebbe accaparrarsi un po' di ingeneri Tesla delusi. Zafar Choudhury, Technical Recruiting Leader di Amazon Web Services, ha detto ironicamente che se i dipendenti Tesla non hanno voglia di tornare in ufficio possono passare ad Amazon, dove lo Smart Working è sicuramente accettato.

Queste le sue parole: "Se l'Imperatore di Marte (Elon Musk, ndr) non ti vuole, sarò felice di portarti in #AWS. Troverai un'azienda che ti farà sentire a casa, rispetterà te, il tuo tempo e la tua professione. Lavorerai con una squadra che ti tratterà con dignità". Sembra che il messaggio valga per i dipendenti Tesla come per quelli SpaceX, che di fatto hanno ricevuto una mail identica sullo Smart Working.

Ricordiamo che le cose in Tesla non stanno andando benissimo ultimamente, con Elon Musk che ha deciso di tagliare 10.000 posti di lavoro.