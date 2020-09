Amazon presenta l'allarme auto smart con LTE, anche per Tesla in versione Connect

Mentre scriviamo Amazon sta tenendo il suo incontro annuale con la stampa per parlare delle novità di Echo e Alexa. Proprio a tal proposito ha presentato un nuovo dispositivo per le automobili, il Ring Car , insieme a una versione per le auto Tesla, il Ring Car Connect.

Partiamo dal Ring Car Alarm, una camera di sicurezza da installare direttamente in auto. Un dispositivo dotato di modulo LTE, così da poter mandare notifiche al vostro telefono in qualsiasi momento, e di una sirena d’allarme. Amazon assicura piena compatibilità con il 99% delle auto in circolazione, mentre di diversa pasta è fatto il Ring Car Connect.

È una variante pensata specificatamente per le auto Tesla, funziona su Model S, 3, X e Y e coinvolge anche le 8 telecamere installate di serie sulle vetture di Elon Musk per un livello di sicurezza maggiore. Si connette alle porte USB delle Tesla, è dotato di LTE e di WiFi, permette inoltre di rivedere il materiale nella Ring App per smartphone. Ma passiamo ai prezzo, per ora solo americani: Amazon ha intenzione di vendere Ring Car Alarm in due versioni, una semplice da 59,99 dollari e una più avanzata da 199,99 dollari. Anche Ring Car Connect per le auto Tesla costerà 199 dollari. Attendiamo di capire quando (e se) arriveranno in Europa e a che prezzo.