Su Amazon partono le Giornate delle Bici e dei Monopattini: sconti fino al 14 aprile

Anche se in alcune zone d'Italia le temperature primaverili stanno tardando ad arrivare, su Amazon sono in ogni caso iniziate le Giornate delle Bici e dei Monopattini. Sul sito dell'e-commerce americano ci saranno ottime offerte dal 6 al 14 aprile su bici elettriche e muscolari, prodotti per bambini, monopattini e anche accessori.

Fra le bici muscolari classiche i prezzi partono da appena 164,90 euro per una LABICI Olanda e arrivano ai 367,90 euro della Alpina Bike Monster 21v. Sul fronte delle bici elettriche c'è anche più scelta, con prezzi che vanno da 579 a 949 euro. In particolare vi segnaliamo la i-Bike City Easy S al 28% di sconto, oppure la Nilox X6 National Geographic proposta al 37% di sconto.

Lato monopattini abbiamo - per fare qualche esempio - il Ducati Pro-II Plus a 489 euro, oppure l'Aprilia eSR2 a 549 euro. Se state cercando qualcosa al di fuori dagli schemi il Lamborghini Alext con motore da 500 W Full Suspension saprà farvi divertire anche su tracciati offroad. In sconto anche il Nilox M1 con tag NFC che abbiamo provato al lancio, ora disponibile a 349 euro. Infine il Jeep Sentinel ammortizzato si può avere a 399 euro con il 27% di sconto.