Amazon ordina 20 camion elettrici Volvo da usare in Europa

Amazon è impegnata in prima linea nella difesa dell'ambiente, l'azienda americana utilizza migliaia di van elettrici in tutto il mondo, inoltre per le consegne dell'ultimo miglio ha anche pensato a delle e-bike cargo (Amazon passa alle e-bike cargo). Per i grandi spostamenti invece ha appena ordinato 20 camion elettrici Volvo.

Amazon continua così ad accelerare sul fronte dell'elettrificazione dei suoi veicoli su gomma, affidandosi questa volta alla qualità Volvo. I veicoli saranno consegnati ad Amazon in Germania già entro la fine di questo anno. Nello specifico, come confermato dalla stessa azienda, si tratta di 20 Volvo FH Electric, pronti a macinare più di un milione di chilometri all'anno a zero emissioni. In questo modo si sostituisce l'energia elettrica al classico gasolio.

Il camion Volvo FH Electric può trasportare fino a 44 tonnellate di merce e avere un'autonomia fino a 300 km. Secondo la scheda tecnica ufficiale, si tratta di un camion elettrico dotato di una batteria da 540 kWh con potenza continua di 490 kW. Come detto, l'autonomia massima con una carica è di circa 300 km, basta però ricaricare il truck magari in pausa pranzo per coprire l'intera giornata lavorativa e arrivare fino a 500 km.

Amazon dunque va ben oltre i van elettrici, che comunque sono già operativi in strada: si tratta di 100.000 van elettrici prodotti da Rivian, azienda in cui ha investito la stessa Amazon.