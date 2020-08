Amazon ordina 1.800 furgoni elettrici Mercedes-Benz da usare in Europa

Amazon ha grandi idee per il (suo) futuro: furgoni a guida autonoma e completamente elettrici. Certo per questo disegno ci vorranno ancora diversi anni, nel frattempo Jeff Bezos ha ordinato 1.800 van elettrici a Mercedes-Benz.

Come già saprete, Amazon ha tempo fa investito una bella somma di capitale nella società Rivian, la creatura di RJ Scaringe specializzata nella produzione di pick-up e SUV elettrici di grandi dimensioni. Da questi mezzi passare ai truck e ai van il passo è stato breve, soprattutto se dietro le tue spalle hai Amazon che finanzia e allo stesso tempo chiede veicoli.

Per la società di Bezos Rivian dovrà produrre 100.000 van elettrici, le cui consegne inizieranno solo il prossimo anno però. Tutto questo ovviamente riguarda gli Stati Uniti, in Europa invece sempre Amazon ha richiesto 1.800 furgoni elettrici a Mercedes-Benz. 600 sono eVito di taglia media, 1.200 sono eSprinter di grossa taglia.

Gli eVito prodotti da Mercedes hanno una batteria da 41,4 kWh e un'autonomia attorno ai 150 km, che dovrebbero comunque andar bene per le consegne quotidiane in ambito urbano; l'eSprinter è più grande e ha batterie da 55 kWh, il range però è sempre di 150 km con un carico di 900 kg. Volendo Mercedes-Benz dà come opzione anche una seconda batteria da 41 kWh che aggiunge 115 km di autonomia e porta il carico complessivo a 1.040 kg. Le consegne dovrebbero avvenire già entro la fine di questo anno, con Amazon che li metterà probabilmente in circolazione il prima possibile.