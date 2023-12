No, Amazon non sta convertendo i suoi furgoni elettrici in diesel: ennesima fake new

Non ci sono prove che Amazon stia sostituendo la sua flotta di e-Sprinter con veicoli diesel, nonostante le voci che sono circolate in questi giorni su Facebook e altri social media.

Le voci sembrano essere originate da un post condiviso su Facebook dall'Associazione Federale dei Motori a Combustione. Questa afferma di aver ricevuto la notizia da un dipendente di Amazon, ma non ha tuttavia fornito ulteriori prove o dettagli. Amazon ha respinto queste affermazioni, dichiarando che sono "assolutamente sbagliate".

Amazon ha affermato che la sua flotta di veicoli elettrici, compresi i furgoncini Rivian, è parte integrante del suo impegno per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere l'obiettivo di essere CO2 neutrale entro il 2040.

Nel 2022 Amazon ha presentato un piano di investimenti di ben 1 miliardo di euro per riconverti la sua flotta. La società ha dichiarato di avere oltre 1.000 veicoli elettrici per le consegne in uso in Germania e di espandere la flotta di furgoni elettrici per le consegne a oltre 10.000 veicoli entro il 2025.

Inoltre, l'associazione ha erroneamente affermato che i veicoli elettrici Rivian utilizzati da Amazon pesano complessivamente 4,3 tonnellate, mentre i dati del produttore indicano un peso inferiore. Amazon ha dichiarato che la sua flotta di veicoli elettrici per le consegne è conforme alle normative di guida e che i veicoli Rivian possono essere guidati con la patente di guida di classe B in Germania.