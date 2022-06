Amazon Music arriva sulla Renault Mégane E-Tech: nuova app disponibile

Durante la nostra prova a Marbella (per saperne di più: guidiamo la Renault Mégane E-Tech 2022), la nuova Mégane elettrica ci ha convinto per diversi motivi. Uno di questi è stato l'ottimo sistema di infotainment a base Android Automotive. Un sistema che apre le porte a diverse app famose del panorama tech attuale, Amazon Music compresa.

L'applicazione di Amazon Music è l'ultima ad arrivare sulla nuova piattaforma Renault. Se siete abbonati al servizio americano, potete scaricare l'applicazione da smartphone, tramite l'app My Renault e sfruttarla in auto. Ricordiamo che Amazon Music Unlimited, il servizio premium in abbonamento del colosso dell'e-commerce, vi dà accesso a oltre 90 milioni di canzoni (anche in alta definizione) e a tutte le ultime novità del mercato discografico.

Anche i clienti che hanno l'accesso gratuito però possono sfruttare una selezione di canzoni grazie alle intromissioni della pubblicità. Con questa collaborazione Renault e Amazon Music intendono migliorare la Customer Experience di chi acquista una Mégane elettrica, dotata della nuova interfaccia OpenR Link. L'offerta sarà disponibile a bordo dell'ultima generazione di veicoli Renault equipaggiati con sistema OpenR Link in Germania, Spagna, Italia, Francia e Regno Unito - e fra queste troviamo anche la nuova Renault Austral di prossima uscita.

Per saperne di più su OpenR Link: proviamo la tecnologia della nuova Renault Mégane E-Tech 2022.