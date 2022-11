Amazon, microhub e veicoli elettrici per consegne a zero emissioni in 4 città italiane

Nel tentativo di ridurre le emissioni di CO2 generate dai propri veicoli, Amazon annuncia oggi il lancio di quattro hub di micromobilità in Italia che avranno l’obiettivo di rendere le consegne dell’ultimo miglio più sostenibili a livello ambientale.

Le città interessate sono Milano, Napoli, Genoa e Bologna che rientrano in 20 centri europei in cui è stato lanciato lo stesso progetto. Il numero raddoppierà entro la fine del 2025 come parte di un investimento da 1 miliardo di Euro che prevede l’elettrificazione della rete di trasporti europea nei prossimi cinque anni.

Tali hub di micromobilità altro non sono che depositi di piccole dimensioni ubicati nelle posizioni centrali delle città, i quali favoriranno l’utilizzo di nuovi metodi di consegna come i cargo scooter elettrici a tre ruote, le cargo bike e le consegne a piedi.

A Milano ad esempio i cargo scooter elettrici a tre ruote consegnano il 25% dei pacchi nell’Area C. A Napoli invece il 60% dei pacchi nella zona a traffico limitato viene consegnato tramite scooter elettrici, mentre l’hub di micromobilità di Genova consente ai fornitori di servizi di consegna di Amazon Logistics di consegnare il 100% dei pacchi con cargo scooter elettrici nella ZTL. La new entry è l’hub di Bologna che contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e consentirà di consegnare nel 2023 il 100% dei pacchi con scooter elettrici che prenderanno il posto dei van tradizionali.

“I trasporti sono una componente fondamentale della strategia di Amazon per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, impegno che abbiamo assunto con il Climate Pledge”, ha commentato Gabriele Sigismondi, Country Director, Amazon Logistics Italia. “Questi hub di micromobilità consentono di aumentare l’efficienza delle nostre strutture esistenti e della flotta di veicoli elettrici dei nostri fornitori, e stanno già trasformando il modo in cui vengono effettuate le consegne ai clienti nelle aree a elevata densità”.

Il progetto rientra nel Climate Pledge di Amazon a cui hanno aderito anche altre aziende.