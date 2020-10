Amazon lancia la Modalità Auto per Alexa, sfidando a modo suo Android Auto e Apple CarPlay

Se avete acquistato un’auto di recente, probabilmente sarete già assuefatti all’uso di Android Auto oppure di Apple CarPlay, che portano le nostre classiche app da smartphone sullo schermo centrale della nostra vettura. Certo non tutti i veicoli hanno simili funzioni, motivo per cui Amazon ha lanciato la nuova Modalità Auto.

Alexa è ormai una “di famiglia” in tantissime case italiane, dove figurano dispositivi Amazon Echo in diversi angoli. Da tempo però il colosso americano spinge per portare il suo assistente anche sulle auto, stringendo accordi direttamente con i produttori e lanciando dispositivi come il recente Amazon Echo Auto che abbiamo testato.



Ora il mondo Alexa si fregia di una nuova possibilità: arriva infatti la Modalità Auto, che trasforma il nostro telefono in un perfetto sistema di infotainment - una manna proprio per quei veicoli che uno schermo centrale non lo hanno. Se Android Auto e Apple CarPlay ci mettono a disposizione diverse app per la navigazione, la telefonia e la musica, la Modalità Auto di Amazon Alexa fa più o meno la stessa cosa, limitando il tutto al mondo dell’assistente vocale chiaramente e mostrando grandi e comode “schede” da cliccare in modo facile e veloce.



Il tutto con la ovvia aggiunta di poter utilizzare Alexa come facciamo di solito. La funzione è in arrivo in Italia nelle prossime settimane sia su iOS che Android, non resta che aspettare fiduciosi.