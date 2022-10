Amazon investirà 1 miliardo di euro per elettrificare flotta furgoni e camion in Europa

Dopo l’ordine di 20 camion elettrici Volvo da usare in Europa, Amazon conferma il piano di spesa di 1 miliardo di euro per elettrificare la sua flotta di furgoni per le consegne in tutto il Vecchio Continente. Il progetto coprirà i prossimi cinque anni e servirà per arrivare a zero emissioni nette di carbonio entro il 2040.

Secondo quanto annunciato dallo stesso CEO di Amazon, Andy Jassy, il denaro verrà utilizzato per raddoppiare il numero di veicoli elettrici in Europa a 10.000 furgoni e 1.500 "veicoli pesanti elettrici". Questo investimento, secondo Jassy, potrebbe stimolare l’installazione di più stazioni di ricarica su tutto il territorio europeo; inoltre, spera che possa fungere da incentivo per l'industria automobilistica a produrre più veicoli elettrici da utilizzare nel settore.

Ora come ora, ricordiamo, Amazon conta su 3.000 veicoli elettrici in Europa e non risultano sufficienti per ridurre l’impronta di carbonio del gigante di Seattle: secondo gli ultimi dati, nel 2021 le emissioni sono cresciute del 18% rispetto al 2020, un risultato tutt’altro che accettabile in un periodo in cui aumentano gli accordi e i piani per raggiungere le emissioni zero entro i prossimi 10-20 anni.

L’azienda statunitense sta già stringendo accordi con numerose realtà per risolvere il tutto, dai 100.000 furgoni Rivian già acquistati al test di biciclette elettriche per consegne su distanze brevi in Europa con “hub di micro-mobilità”. In poche parole, Amazon ha già tutti i progetti per il futuro e, con questo enorme investimento annunciato nelle ultime ore, si spera nel raggiungimento del traguardo sostenibile.

A proposito di Rivian, gli ultimi dati parlano di un record aziendale di produzione nel Q3 2022.