Amazon Echo Auto in sconto col Black Friday: da non perdere

Anche se è quasi un mese che vediamo offerte dedicate, oggi 26 novembre è il Black Friday vero e proprio. Amazon è pieno di promozioni ed è un ottimo momento anche per prendere Echo Auto a 39,99 euro.

Parliamo del dispositivo che vi permette di avere Alexa anche in auto, così da chiederle tutto ciò che già le chiediamo in casa (per saperne di più lo abbiamo già provato: in viaggio con Amazon Echo Auto). Magari è superfluo per le vetture di ultimissima generazione, che possono già sfruttare Android Auto e Apple CarPlay, tuttavia se avete un'auto un po' più datata che non ha un infotainment avanzato può essere un vero must buy.

Si connette tramite bluetooth (passando per il telefono) o cavo AUX, dunque anche se l'impianto audio della vostra vettura non possiede il bluetooth potete in ogni caso connettere Echo Auto via cavo. Sarà poi proprio Echo Auto a dialogare con lo smartphone e in particolare con l'app mobile di Alexa.

Tutte le richieste vengono processate dal telefono, allo stesso modo viene sfruttata la rete dati cellulare, con Alexa perfettamente in grado di gestire la demotica da remoto; con un po' di fantasia infatti potremmo rendere smart l'apertura del garage, oppure accendere/spegnere il riscaldamento, navigare verso una posizione tramite istruzioni vocali e quant'altro. Tutto il mondo di Alexa entra nell'abitacolo della vostra auto. Questa è solo una delle promozioni disponibili oggi, qui trovate la nostra pagina dedicate alle offerte Black Friday 2021.