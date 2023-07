Il nuovo Amazon Echo Auto in sconto del 50% per il Prime Day

Nel corso della nostra prova del nuovo Amazon Echo Auto 2023 lo abbiamo detto chiaramente: costa di norma 69,99 euro ma l’11 e il 12 luglio 2023 c’è il Prime Day e potrebbe costare meno... eccolo infatti scontato al 50%.

Arrivato alla sua seconda generazione, l’Amazon Echo Auto è quel dispositivo che può far diventare smart le vetture un po’ datate, che magari non hanno uno schermo centrale e/o non supportano Apple CarPlay e Android Auto. Grazie alla voce, e alla possibilità di sfruttare l’ecosistema Alexa e i dati cellulari del nostro smartphone, è come dotare la nostra vettura di un assistente vocale intelligente. Rispetto alla prima generazione, il nuovo Amazon Echo Auto 2023 ha un design molto più snello e accattivante, inoltre al prezzo del Prime Day è davvero imperdibile: -50% e appena 34,99 euro di costo.

L’offerta è valida soltanto per gli utenti Prime, inoltre è anche previsto - qualora lo vogliate - il pagamento in 5 rate da 7 euro l’una. A listino Amazon ha messo anche il suo nuovo Echo Auto di seconda generazione completo di supporto per le bocchette d’aerazione dell’auto, questa variante più completa però non è in sconto ed è proposta a 79,98 euro - quindi, per ora, evitatela. Grazie agli accessori presenti in confezione potete montare il nuovo Echo Auto grazie a una staffa adesiva, a questo prezzo vi conviene davvero approfittarne...