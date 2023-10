Il nuovo Amazon Echo Auto in sconto del 50% con la Festa delle Offerte Prime

Dopo l’ottima offerta lanciata lo scorso Prime Day, Amazon rilancia il 50% sul suo Echo Auto di seconda generazione grazie alla Festa delle Offerte Prime: ora costa 34,99 euro.

Si tratta di un ottimo prezzo rispetto ai 69,99 euro a cui viene venduto di solito. Parliamo del resto della seconda generazione del dispositivo uscita a inizio 2023: per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova del nuovo Amazon Echo Auto di seconda generazione. In sconto trovate anche la versione con supporto per l’aerazione dell’auto: questa offerta non fa parte della “Festa Prime” ma è comunque abbastanza valida, visto che vi permette di avere il pacchetto completo a 44,98 euro nel caso in cui abbiate bisogno di installare il dispositivo sulle bocchette dell’aria (evitando così di utilizzare l’adesivo).

Ricordiamo che Amazon Echo Auto permette di trasformare in “smart” una vettura che non lo è: basta una connessione Bluetooth oppure un’entrata jack AUX per sfruttare tutti i classici controlli vocali di Alexa e avere così telefonate in vivavoce, musica, navigazione con istruzioni vocali, tutti i classici controlli dei dispositivi remoti che utilizzate solitamente a casa. Se avete una serranda del garage automatizzata, ad esempio, potete azionarla con la voce qualche istante prima di rincasare.