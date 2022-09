Amazon Echo Auto scontato del 50%: anche in cinque rate da 6 euro

Le auto di nuova generazione sono dotate di sistemi di infotainment avanzati, da controllare con la voce oppure tramite Apple CarPlay e Android Auto. Auto più datate invece sono rimaste indietro su questo fronte, motivo per cui potrebbe interessarvi Amazon Echo Auto in sconto del 50%.

L'11 e il 12 ottobre 2022 saranno giorni di grandi offerte sul noto portale di e-commerce. Per gli iscritti ad Amazon Prime però ci sono già delle offerte attive in anteprima, dedicate ai dispositivi nativi di casa Amazon. A tal proposito Echo Auto, che maggiormente interessa a noi della sezione motori di Everyeye, è in sconto del 50% (acquista subito Amazon Echo Auto al 50% di sconto).



Il dispositivo, che vi permette di controllare con la voce la vostra vettura priva di infotainment di ultima generazione, costa ora soltanto 29,99 euro anziché i classici 59,99 euro. Il colosso dell'e-commerce vi permette anche, qualora foste compatibili con il servizio, di acquistare il prodotto in 5 rate mensili senza interessi, in questo caso significa spendere 6 euro al mese per cinque mesi.



All'uscita di Echo Auto, nell'estate del 2020, abbiamo provato il prodotto in modo approfondito e trovate le nostre considerazioni nell'articolo In viaggio con il nuovo Amazon Echo Auto.