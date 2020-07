Amazon Echo Auto in offerta lampo con spedizione Prime inclusa

Lo scorso 17 giugno Amazon ha lanciato anche in Italia il nuovo Echo Auto, un piccolo dispositivo smart che porta Alexa a bordo delle nostre vetture - anche (e forse soprattutto) più datate. Lanciato a 59,99 euro, Amazon Echo Auto è ora in offerta a tempo a 44,99 euro.

Per saperne di più sulle funzionalità del dispositivo potete leggere la nostra prova di Amazon Echo Auto, che abbiamo testato a fondo per un paio di settimane. Se 59,99 euro può magari sembrare un prezzo un po' troppo alto per ciò che offre il piccolo dispositivo, 44,99 euro inizia a essere un costo più che onesto.

Con Amazon Echo Auto abbiamo del resto la possibilità di portare Alexa a bordo della nostra auto, sia che questa abbia il bluetooth integrato, sia che abbia soltanto un'ingresso AUX. In pratica sentiremo dagli altoparlanti della vettura tutto ciò che dice Alexa, la musica, le telefonate ecc. Inoltre con gli 8 microfoni presenti su Echo Auto potremo sfruttare un vivavoce particolarmente preciso e brillante, con la nostra voce che arriverà all'interlocutore in maniera squillante e senza grandi rumori di sottofondo. Non sappiamo quanto durerà l'offerta dunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, potrebbe passare molto tempo prima che torni una promo simile.