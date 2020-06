Amazon acquista Zoox: in arrivo le consegne con furgoni a guida autonoma?

Per chi non conoscesse Zoox, parliamo di una startup relativamente giovane, ma che già adesso rappresenta una delle compagnie più avanzate nel settore della guida autonoma. Oggi è emerso il fatto che Amazon ha speso 1 miliardo di dollari per acquistarla e incamerarla all'interno dei suoi numerosi team tecnologici.

Allo stato attuale delle cose la cifra appena citata non è stata confermata in via ufficiale, ma è quella riportata da The Information. Anche se al momento potrebbe non sembrare, in futuro questo accordo potrebbe rivelarsi estremamente profittevole per l'azienda di Seattle. Certo non immaginiamo affatto che Amazon voglia produrre veicoli per entrare in competizione diretta con altri produttori specializzati nel settore, ma probabilmente nelle strategie della compagnia c'è la consegna dei prodotti per mezzo di veicoli completamente o parzialmente autonomi.

Soprattutto sul suolo statunitense, Amazon ha già messo in piedi varie sperimentazioni di consegna con veicoli particolari, droni e robot, e l'acquisizione di una startup composta da 1.000 persone non può far altro che accelerare questo processo di test e i tentativi di innovazione nel settore. A sottolineare l'importanza di questa mossa c'è anche l'emittente televisiva americana CNBS, che parla di un "grosso acquisto" per Amazon in ottica futura.

La società di commercio sta al contempo provando ad abbattere la propria impronta sul clima tramite l'ordine di oltre 100.000 furgoni elettrici Rivian. L'obiettivo è quello di avviare un processo di riduzione dell'inquinamento atmosferico entro il 2030, data ultima che Jeff Bezos (CEO Amazon) si è posto per il raggiungimento delle emissioni zero. Per concludere passando alla micro-mobilità vi rimandiamo al Bonus Bicicletta 2020 e a tutte le bici tradizionali compatibili col rimborso su Amazon.