Amate i V8? Sentite come canta questo motore in scala: sta in un mano e tocca 10.500 giri

Che amiate o meno il mondo delle auto radiocomandate o dei modellini in scala poco importa, perché non si può rimanere indifferenti ad un’opera d’arte come questa. Si tratta di un mini-motore V8 completamente funzionante, realizzato con una cura maniacale, e capace di girare ad altissimi regimi.

In particolare è un Toyan V8 Nitro Engine con una cilindrata di 28 cc (o 2.7 pollici cubi), che esattamente come i motori a dimensioni reali, è costruito con accorgimenti e un’attenzione che definire maniacale è dire poco. Grazie al filmato YouTube di Warped Peception possiamo vedere anche al suo interno per godere di della sua meccanica interna, che presenta un albero a gomiti “cross-plane” con un angolo di manovella di 90°, raccordi dell’olio flessibili e un impianto di raffreddamento meccanico con pompa dell’acqua.

In questo modo il piccolo capolavoro può girare fino ad un regime di 10.500 giri/min, ma secondo l’ingegnere di Warped Production con alcuni ritocchi il motore sarà in grado di esprimere ancora più potenza alzando ulteriormente il regime di rotazione. Ritocchi che iniziano già all’interno di questo filmato e che riguardano il tubo di scarico, che viene modificato in diretta per “accordare” le doti canore del piccolo cuore meccanico a otto cilindri.

Il risultato parla chiaro e lascia senza parole, ma se dopo la visione di questo video aveste ancora voglia di motori in miniatura, non perdetevi il motore rotativo Wankel completamente funzionante con 10 cc e 14.000 giri, altrimenti ricordiamo che c’è chi ha costruito un piccolo motore V8 in legno grosso come una moneta da 1 euro.