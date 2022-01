Amate le sgommate? Dodge cerca un "Chief Donut Maker" offrendo $150.000 di stipendio

Certe volte assistiamo a delle offerte di lavoro piuttosto originali. Lo scorso anno un’azienda offriva uno stipendio per riguardare tutte le stagioni di Top Gear, invece oggi c’è Dodge che sta cercando una figura di riferimento per fare sgommate e per distruggere pneumatici posteriori.

Avete capito bene, Dodge è pronta a ricevere le candidature per ottenere la posizione di “Chief Donut Maker”, un contratto della durata di un anno, retribuito con un totale di 150.000 dollari. A tal riguardo, riportiamo le parole di Tim Kuniskis, CEO di Dodge: “Stiamo cercando di assumere qualcuno proprio come [i Dodge Brothers] come nostro capo produttore di ‘ciambelle’, qualcuno che incarnerà il loro folle spirito muscle americano e porterà la torcia del miglior gruppo di appassionati che l'industria automobilistica abbia mai offerto. E quale modo migliore per trovarli se non creare questa opportunità irripetibile per guidare la muscle car numero uno in America”.

Detto in altre parole, Dodge sta cercando un brand ambassador che verrà vestito dal marchio americano, dovrà relazionarci con alcune celebrità durante gli eventi motoristici e soprattutto potrà partecipare alla Radford Racing School e gli verrà consegnata una Dodge SRT Hellcat (a proposito, guardate questa restomod su base Dodge Charger del 1969 con motore Hellcat) da utilizzare quotidianamente. Ma come si fa a diventare un distruttore di pneumatici?

Gli aspiranti Donut Maker devono inviare un breve video in cui danno prova di poter essere all’altezza del titolo ricercato, che verrà poi valutato da una commissione giudicando il carisma, la passione e la creatività riposta nel progetto. Verranno poi scelti 10 finalisti che dovranno mettere alla prova le loro qualità in una serie di sfide che hanno a che fare con un’auto Dodge, un pilota professionista e una pista. Queste sfide si svolgeranno sotto forma di reality show, e il vincitore si aggiudicherà la posizione. La candidatura e le regole del contest sono sul sito ufficiale Dodge, e la scadenza per l’invio delle candidature è prevista per il 28 febbraio, e verranno analizzati solamente i primi 10.000 video ricevuti.