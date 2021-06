Amate le Hot Rods e gli anni '30? Ecco il mix che fa al caso vostro

Nel caso in cui aveste già dato un'occhiata alla galleria di immagini in calce, vi sarebbe già saltato all'occhio il regalo perfetto per ogni appassionato di auto radiocomandate e dello stile anni '30, poiché i ragazzi di Traxxas hanno appena confezionato due prodotti molto interessanti.

Con le loro iconiche carrozzerie e un riconoscibilissimo design, le Traxxas Factory Five Hot Rods vanno ad onorare i tempi d'oro delle Hot Rods, quando "la potenza, le cromature lucenti e l'acciaio piegato dominavano le strade."

La nomenclature dei veicoli è tutto un programma, poiché le radiocomandate in scala 1/10 vanno a raffigurare gli esemplari Factory Five '33 Hot Rod attraverso un'estetica classica ma un telaio moderno. I clienti potranno lanciarsi tra l'altro su due varianti differenti: una coupé e un pickup.



All'atto pratico le Hot Rods progettate da Traxxas poggiano su un telaio 4-Tex 3,0 con passo esteso e un profilo delle sospensioni particolarmente ribassato ma ampiamente regolabile con molle GTR. Gli acquirenti potranno quindi sbizzarrirsi con varie regolazioni senza perdere in rigidità strutturale ed elevata precisione in fase di sterzata. In tal senso i cerchi e le gomme sono in proporzione più grossi dei veicoli reali, con tanto di battistrada allargato utile a garantire un grip maggiore con ogni superficie.



Ad aggiungere qualità alla riproduzione ci pensa poi l'installazione di serie di luci a LED, sia all'avantreno che al retrotreno, e proseguendo troviamo un persino un trattamento contro l'infiltrazione dell'acqua. Infine non possiamo non citare la velocità massima dei veicoli, pari a 48 km/h, la quale consente anche una certa dose di divertimento radiocomandato.



Le Traxxas Factory Five Hot Rod richiedono, sia per la variante coupé che per quella pickup, un esborso di 319,99 dollari tramite sito ufficiale della compagnia, ma per il momento la scritta "in arrivo" suggerisce agli interessati di dover attendere ancora un po' prima di poterle ricevere.



In chiusura, restando in ambito di Hot Rods, vogliamo rimandarvi ai cinque esemplari più importanti in assoluto in termini culturali e di creazione di un certo immaginario. Se le Hot Rods continuano ad affascinare molti appassionati, il merito è loro.