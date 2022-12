Amare la BMW Serie 7 al punto da averne 15 esemplari in garage

Quest’anno BMW ha presentato la nuova Serie 7, ma le ultime scelte di design non stanno trovando ottimi riscontri da parte del pubblico, sempre piuttosto critico in questo frangente, ma per Jakub Berthoty la nuova ammiraglia bavarese non è un problema, dato che la sua passione è riposta nelle BMW Serie 7 più anziane.

Il suo amore per le Serie 7 è iniziato in tenera età, quando il modello di seconda generazione, denominato E32, divenne il primo modello importato ad essere utilizzato dalle autorità cecoslovacche, e il nostro protagonista se ne innamorò subito, vedendole come astronavi in relazione alle altre vetture presenti sul territorio.

Appena ha avuto il denaro sufficiente, Jakub ha acquistato una Serie 7 E32 con alcune modifiche del preparatore AC Schnitzer (in Germania la Polizia utilizza delle BMW i4 modificate da AC Schnitzer), ma quella divenne soltanto la prima di tante altre unità che adesso conserva nel suo garage. Adesso la sua collezione ammonta a 15 esemplari di BMW Serie 7, composta dalla suddetta generazione E32 (1986-1994) ma anche da alcune unità di prima generazione, che portano la sigla E23 (1977-1986).

La passione per le vetture bavaresi è però radicata in famiglia, e anche il padre di Jakub, Bystric, nel tempo ha collezionato altri modelli provenienti dagli anni ’60 e ‘70, come la BMW E9, ma anche modelli più recenti, come la BMW M5 E39 (1998-2003). Voi invece, con quale modello riempireste il vostro garage?