Amanti delle vacanze on the road? Ecco una delle roulotte più grandi al mondo

La Westcraft Manufacturing Company è stata un'azienda molto interessante, anche se il suo ciclo vitale è durato appena nove anni. Il brand ha cominciato la sua attività alla fine della Seconda Guerra Mondiale specializzandosi nello sviluppo e nella costruzione di alcune delle roulotte più imponenti al mondo.

Negli anni '50 arrivò a commercializzare l'incredibile roulotte denominata Capistrano, la quale incarna un modello a due assi dal lusso sfrenato e dalla comodità fuori scala. Adesso un esemplare del rimorchio è finito all'asta, ed è ovvio che il venditore non chiede poco.

In termini di condizioni attuali c'è ben poco da dubitare, poiché i lavori di restauro, cominciati nel 2008, sono durati ben undici anni e hanno portato ad un prodotto eccezionale, sia dentro che fuori, per qualità delle finiture e per optional funzionanti.

La galleria di immagini in fondo alla pagina non può che sorprendere, e in effetti c'è tutto quello che può servire per una vacanza di due settimane. Sono inclusi un ampio letto matrimoniale, un letto singolo, un frigorifero moderno, due televisioni a scomparsa ed un efficiente sistema di aria condizionata DuoTherm.

Chiaramente non potevano mancare il bagno, ampliato rispetto a quello originale, e una doccia di buone dimensioni. E' presente persino una piccola area bar nella quale collocare il proprio liquore preferito per rilassarsi alla grande durante le ferie.

Gli acquirenti riceveranno tutti i documenti del caso e una lunga serie di immagini atte ad illustrare l'intero processo di restauro. Per il momento le offerte presso Bring A Trailer sono arrivate a toccare i 210.000 dollari, ma è probabile che nei due giorni che restano alla chiusura qualcuno punterà ancora più in alto.



Per gli amanti dei viaggi che non sono ancora partiti vogliamo condividere i prezzi inerenti il noleggio di un camper per l'estate 2021: c'è un po' di tutto e per tutti i gusti. In ultimo vogliamo tirare in ballo una particolare roulotte di lusso, più piccola del Capistrano ma al contempo ancora più lussuosa.