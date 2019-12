Amante del drift si sbizzarrisce sulla neve con la sua Ferrari Monza SP2 da 2 milioni

Ci sono due tipi di persone in questo mondo. Ai primi piace ammirare i propri possedimenti dalla distanza, magari tenendoli in una teca di vetro. I secondi invece amano metterci le mani sopra e goderseli appieno.

Powerslidelover appartiene senza ombra di dubbio alla seconda categoria, e ha infatti pubblicato su Instagram le sue avventure a bordo di una meravigliosa Ferrari Monza SP2 dal valore di 2 milioni di dollari.

Le riprese sono state effettuate su un Passo Giau completamente innevato durante le festività natalizie, e vedono la supercar scoperta di Maranello driftare a più non posso sull'asfalto innevato. Si tratta di un bolide da 810 cavalli, erogati da un motore V12 aspirato da 6,5 litri, il quale garantisce prestazioni incredibili. Come potete vedere voi stessi, in questo caso donare il grip alla macchina ci hanno pensato pneumatici Pirelli da neve.

Alla stragrande maggioranza delle persone non verrebbe mai in mente di eseguire degli stunt tanto rischiosi a bordo di una supercar così costosa, ma il risultato è sicuramente spettacolare. Altri due utenti Instagram, Maxige78 e Nicoldega, a quanto pare hanno viaggiato fianco a fianco con l'appassionato di drift, e anch'essi hanno condiviso la propria esperienza al volante, date un'occhiata ai loro profili.

Meno sballottata invece la Ferrari Monza di Gordon Ramsey, che potrete vedere tramite questo video in tutta la sua unicità. A sfidare la compagnia italiana nel campo delle speedster ci pensa McLaren, che ha da poco rivelato la sua Elva: un mostriciattolo da 804 cavalli in arrivo nel 2020.