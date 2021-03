Amalgam propone la Ferrari SF1000 in scala 1:8, è quella con livrea GP numero 1.000

Oramai manca pochissimo all'inizio della stagione 2021 di Formula 1, ma vogliamo bazzicare ancora per un po' intorno alla stagione 2020 rimandandovi a uno spettacolare modello in scala appena proposto al pubblico da Amalgam.

La compagnia ha deciso di replicare in scala 1:8 la Ferrari SF1000 con la livrea speciale del Gran Premio numero 1.000. Il traguardo è stato raggiunto dalla Scuderia Ferrari in occasione del Gran Premio della Toscana sul circuito del Mugello.

Coloro i quali non dovessero essere veri appassionati del Cavallino Rampante devono sapere che la tonalità della carrozzeria visibile in fondo alla pagina è esattamente il Rosso Corsa, che dalla mitica e mai dimenticata 125 S del 1950 contraddistingue molti prodotti del brand di Maranello.

"E' un onore e un piacere per tutti noi di Amalgam replicare una macchina tanto iconica. Ferrari condivide con noi la passione e l'impegno per l'eccellenza e verso l'attenzione a ogni minimo dettaglio." Avete appena letto le parole di Sandy Copeman, brand director di Amalgam.

Per chi fosse interessato all'acquisto del modello in scala, la cifra unitaria è stata settata a 9.096 dollari (al cambio sono 7.633 euro). A primo acchito la somma può sicuramente allontanare buona parte dei lettori, ma è doveroso citare l'enorme lavoro richiesto nella modellazione a mano di ogni singolo esemplare, che la Scuderia Ferrari valida e approva sia dal punto di vista del disegno CAD sia per quanto concerne la verniciatura.

Nel frattempo i fan della casa italiana non vedono l'ora di poter assistere alla presentazione della monoposto che li accompagnerà nel corso della stagione imminente, e per ingannare l'attesa non possiamo non rimandarvi a un bolide che farà ritorno nella massima categoria delle quattro ruote: la Aston Martin AMR21 di Sebastian Vettel. Per il momento però la monoposto favorita per la vittoria finale è ancora tedesca: la Mercedes-AMG F1 W21 E Performance di Hamilton e Bottas la campionessa da battere.