Amalgam ha creato una fenomenale Ford GT40 in scala 1:8, ma il prezzo è folle

Amalgam è una compagnia specializzata nella produzione di modelli in scala di un certo livello, e giusto per farvi un esempio possiamo tirare in ballo le incredibili Ferrari SF1000 e Ferrari 330 P4, le quali rappresentano una vera e propria prova di maestria tecnica.

Adesso il brand ha portato alla luce un prodotto eccezionale con un livello di cura maniacale. In fondo alla pagina potrete infatti trovare la Ford GT40 in scala 1:8 che va a basarsi sull'esemplare con numero di telaio #1075: quello che si portò a casa la 24 Ore di Le Mans nel 1969 tramite la saggia guida di Jacky Ickx e Jackie Oliver. La vettura che espone un grosso numero 6 sulla fiancata e sul cofano trionfò per soli 120 metri sulla Porsche 908 dopo ben 372 giri effettuati sul circuito francese. Il bolide Porsche stette davanti per quasi tutta la gara, ma alla fine il cambio della 917 che si preparava alla vittoria ebbe un cedimento.



A ogni modo la Ford GT40 entrò nella storia dell'automobilismo proprio in quel momento, e il team di Amalgam ha deciso di omaggiarla con un modello in scala 1:8 che ha necessitato di ben 24 mesi di ricerca e sviluppo per essere terminato. Il team ha dovuto collaborare con Ford Archive and Heritage Department, nonché con Gulf Oil International per avvicinarsi quanto più possibile alla perfezione.



La casa ha fatto sapere che il modellino verrà replicato in 199 esemplari, tutti rigorosamente costruiti a mano per via di un processo dalla durata di 400 ore. La macchina è composta di migliaia di piccoli e precisamente ingegnerizzati componenti. Ovviamente tutto ciò non poteva assolutamente costare poco, poiché il prezzo per ogni esemplare è stato fissato a 13.027 dollari.



Nel caso in cui foste interessati a dare un'occhiata ad altri modelli di Amalgam non possiamo non tirare in ballo la pazzesca Ferrari 250 LM in scala 1:8 prodotta dalla fine del 2018. Neanche in quel caso la cifra si discostò dal prezzo di una regolare berlina compatta: si aggirava intorno ai 16.000 euro.