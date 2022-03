Di quanto si alzerà il costo della benzina? Le ultime analisi di mercato

Eccetto per qualche caso isolato come la benzina a 5 euro al litro nel milanese, frutto di semplici errori nell’impostazione del prezzo, una cosa è chiara a tutti gli italiani: il prezzo della benzina è destinato ad aumentare. Ma sono già noti i valori esatti dell’aumento? Al momento ci sono solamente analisi di mercato, vediamole assieme.

La risalita del prezzo del petrolio nel 2022 era già stata prevista a inizio anno e la guerra in Ucraina ha solo accelerato l’aumento, portando già i prezzi a 130 Dollari al barile circa. Per questa ragione, gli analisti prevedono aumenti di benzina, diesel e metano oltre la quota dei 2 Euro al litro. Già oggi, in realtà, ci troviamo dinanzi a quote pari a 2,048 euro/litro in modalità self, con minimi pari a 2,013 e massimi a 2,076 per la benzina; il diesel, invece, è salito a un minimo di 1,955 euro/litro e a massimi attorno ai 2,040 euro al litro. Il servito porta le cifre ancora più in alto: da 2,053 a 2,252 euro al litro per la benzina, e da 1,991 a 2,131 euro/litro per il diesel. E il metano? Si parla di prezzi tra 1,901 e 2,077 euro al kg, quasi il triplo rispetto al periodo pre-conflitto.

L’effetto finale dovrebbe essere un aumento del 30% circa nei costi per ogni nucleo familiare, ovverosia un aumento massimo di 568,8 Euro all’anno. Tuttavia, le previsioni più pessimistiche parlano di uno scenario con prezzi tra i 2,5 e i 3 euro al litro. Al momento queste restano analisi di mercato che si limitano a definire un quadro con le poche informazioni concrete a nostra disposizione; in altri termini, le dette previsioni più pessimistiche non hanno veri e propri dati a sostenerle. Per ora, non ci resta che attendere pazientemente l’evoluzione del mercato.