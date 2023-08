Alvaro Bautista wildcard Ducati al Gp di Sepang: 'Ha registrato dei tempi incredibili...'

Alvaro Bautista correrà con la Ducati Desmosedici il Gp di Malesia delle MotoGp in programma a novembre. Il 38enne pilota spagnolo sfrutterà una wild card della casa di Borgo Panigale che si è assolutamente meritato dopo il mondiale di Superbike del 2022, e dopo una stagione, quella attuale, in cui sta mettendo tutti gli avversari dietro di se.

Per Bautista si tratterà quindi di un ritorno in sella ad una due ruote della MotoGp dopo cinque anni di assenza, tenendo conto che l'ultima sua apparizione fu a Phillip Island sempre con una Ducati.

Una wild card che comunque non è solo merito di quanto di buono fatto vedere in Superbike bensì anche per via di un doppio test che lo stesso 38enne iberico ha tenuto a fine giugno e la scorsa settimana a Misano.

Una doppia prestazione durante la quale pare abbia registrato tempi molto interessanti, di conseguenza il team della Rossa ha ben pensato di mettere alla prova il campione del mondo delle SBK fra i centauri delle MotoGp.

A sottolineare la questione è il motociclista nonché youtuber, Luca Salvadori, che ha raccontato un po' di segreti dei famosi test di cui sopra tramite il proprio canale: “Il secondo test di Bautista è passato abbastanza inosservato – spiega, come si vede nel video qui sopra- il primo test che ha fatto Alvaro era una sorta di premio conquistato dopo la vittoria del campionato Superbike, e le dichiarazioni prima di quel test sono state: 'Nulla di serio, bla bla bla', ma i piloti pensano sempre un po' più in la e di fatto cosa è successo? E' andato forte, sono usciti dati molto interessanti quindi non vuoi oltre a questo test buttarci una garettina o una wild card?”.

Quindi Salvadori ha proseguito: “Sembra che abbiano colpito molto i dati interessanti di guadagno prestazionale grazie al peso e al suo fisico, si parla di quattro decimi al giro a Misano. Quando Alvaro correva in MotoGp l'aerodinamica non era ancora così eccezionale da permettere anche ai piloti minuti come Alvaro di sfruttare tutta la potenza della moto. Avere un minimo di fisico ti permetteva di tenere a bada la moto, come diceva anche Marquez che rimarcava che quando uscivi di curva di seconda eri già a massima potenza, mentre una volta dovevi compensare col corpo. Oggi quel lavoro è molto meno importante e la fatica è stata portata dal pilota all'aerodnimaca/elettronica”.

Il pilota di MotoE conclude: “La wildcard si farà a Sepang, circuito con due grandi rettilinei e si stima che a parità di mezzo solo grazie al suo fisico minuto e al suo peso, Bautista possa guadagnare attorno agli otto decimi al giro, rispetto ai suoi colleghi parimarca. So che volete sapere da dove arrivano questi dati ma ovviamente non si possono dire”. A questo punto non ci resta che attendere il Gp di Sepang che come da calendario di MotoGp 2023 si correrà il 12 novembre prossimo.