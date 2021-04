Un'altra Ford Mustang distrutta: l'incidente è tutt'altro che spettacolare

Gli incidenti inerenti le Ford Mustang rappresentano all'atto pratico, soprattutto negli Stati Uniti, un famoso meme col quale prendersi gioco dei proprietari della famosa muscle car americana. Adesso però sembra che il tutto si stia spostando anche sul suolo europeo.

Il video in alto, ricaricato su YouTube dai ragazzi di CarScoops, mostra infatti un esemplare di Ford Mustang decappottabile mentre si schianta in un modo assolutamente anticlimatico. A quanto pare l'incidente si è verificato nella città di Kiev, in Ucraina, dove a pochi secondi dall'inizio della clip si può vedere il conducente della vettura mentre accelera per immettersi su una superstrada umida con l'intento di impressionare gli astanti.

Non appena il conducente guadagna un po' di velocità però le cose cominciano a mettersi piuttosto male, il retrotreno perde il grip e l'automobilista continua ad accelerare nonostante l'assenza di controllo sulle ruote posteriori, che arrivano a creare un fortissimo sovrasterzo. Alla fine l'uomo a bordo della vettura non è riuscito ad intervenire sulla traiettoria, per cui si è schiantato contro una fermata dell'autobus devastando macchina e infrastruttura.

Le immagini scattate a pochi attimi dall'incidente rendono ovvio il penoso stato dell'avantreno della Mustang, che ha riportato seri danni al paraurti, al radiatore e probabilmente anche al motore e ad altri componenti non visibili come la ruota anteriore destra. Lo scatto che riprende la muscle car dall'angolazione opposta testimonia anche l'apertura dell'airbag del conducente, e in linea di massima siamo certi che quest'ultimo non sia propriamente felice di quanto accaduto.

A proposito di comportamenti stradali imbarazzanti vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi ad un'assurda gara di accelerazione approntata da due poliziotti a bordo di altrettante volanti della polizia: le macchine si sono scontrate fra loro per l'immensa delusione del capo del Dipartimento di Washington D.C. Tornando alle Ford Mustang fuori controllo ci teniamo a citare un ulteriore episodio ben poco piacevole: durante un'esibizione clandestina l'automobilista ha perso il controllo del mezzo rischiando di falciare uno spettatore.