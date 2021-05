Un'altra Chevy Bolt va a fuoco: le immagini dell'elettrica avvolta dalle fiamme

La Chevy Bolt EV è una delle elettriche più vendute negli USA, negli ultimi tempi però stanno arrivando non pochi problemi per il crossover a zero emissioni. Chevy ha infatti confermato un difetto che potrebbe generare incendi spontanei, e l’ultimo caso è avvenuto proprio nei giorni scorsi.

Nelle immagini che trovate in pagina potete vedere l’incendio che si è sviluppato a partire da una Chevy Bolt difettosa, che evidentemente non ha fatto in tempo a essere richiamata dall’azienda ed essere sistemata. Come giustamente ci fanno notare i colleghi americani di InsideEVs USA, l’auto è andata a fuoco in un posto chiamato Ashburn, il che dona alla storia una tinta di ironia nera.

Sull’accaduto non abbiamo molte informazioni, se non la conferma dei vigili del fuoco locali. Il video è stato girato da un testimone di nome Bobby Busche, che ha pubblicato le immagini sulla pagina Facebook della Montgomery County nel Maryland, possiamo dunque immaginare che Ashburn sia in Virginia.

L’incendio è avvenuto lo scorso 1 maggio alle ore 11:26, ora invece i media locali stanno cercando di contattare il proprietario dell’auto per capire se stesse ricaricando o meno la vettura. Di certo per Chevy si preannuncia un richiamo di massa dei lotti coinvolti nel difetto…