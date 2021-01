Alrendo TS Bravo, 419 km di autonomia elettrica da guidare con la patente B

Anche se molti centauri sono ancora parecchio scettici, le moto elettriche sanno regalare già oggi grandi prestazioni ed emozioni. Basterebbe prendere una moto Energica o Zero per rimanere soddisfatti, salvo però spendere attorno ai 20.000 euro. Ora la Alrendo TS Bravo promette di cambiare tutto.

Parliamo di una moto naked “full size” che scende a pochi compromessi, se escludiamo una velocità massima che non supera i 135 km/h (l’Energica più veloce può tranquillamente doppiare tale cifra). Aspettate però di sentire il prezzo: questa moto elettrica costa meno di 10.000 euro, 9.995 euro per l’esattezza, la metà dunque rispetto a una Energica.

La compagnia mira a conquistare soprattutto il cuore dei professionisti, dei pendolari, che andrebbero al lavoro in moto senza più spendere un solo euro di benzina. A muovere la Alrendo TS Bravo troviamo un motore da 11 kW (dunque può essere guidata anche da chi ha la patente B o A1) che tocca i 58 kW di picco e i 117,6 Nm di coppia, supportato da una grande batteria da 16,6 kWh, grazie alla quale in città è possibile percorrere addirittura fino a 419 km (a 50 km/h). In autostrada, alzando l’asticella ai 120 km/h, l’azienda dichiara 150 km, che comunque non è affatto male per un veicolo simile.

A bordo troviamo un charger da 3,8 kW che può ricaricare completamente la batteria in circa 4 ore se collegato a una normale presa casalinga da 220V. La moto offre anche un comodo display TFT da 7 pollici per monitorare tutte le info principali della marcia. Attualmente si può pre-ordinare anche in Italia lasciando una caparra di 300 euro pienamente rimborsabile, il 65% della cifra totale può poi essere pagata a marzo 2021, mentre a maggio 2021 la parte restante. Cliccate qui per ordinarne subito una.