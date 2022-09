Alpine sta per svelare la A110 R, una versione pronta per la pista

Il prossimo mese si preannuncia denso di eventi per Alpine, che presenterà un nuovo modello al prossimo Paris Auto Show che darà inizio al cambiamento del brand guardando al futuro, ma prima ancora presenterà l'Alpine A110 R in Giappone, una versione più pepata e orientata alla pista rispetto alla A110 S.

Secondo quanto dichiarato da Alpine, la R sta per “radical”, e si tratta infatti di una versione progettata per “prestazioni definitive e sensazioni mozzafiato in pista come su strada”, e riesce nell’intento utilizzando una serie di componenti speciale che di fatto trasformano la vettura in un modello a sé stante e super efficace tra i cordoli.

La presentazione ufficiale è attesa il prossimo 4 ottobre, ma nel frattempo Alpine ha mostrato i disegni tecnici dei singoli componenti che andranno ad arricchire l’esperienza di guida della A110 che tutti conosciamo (qui trovate la nostra prova su strada della Alpine A110 S). Parliamo di migliorie in termini aerodinamici, che si basano su un nuovo spoiler all’anteriore, con un cofano che presenta sfoghi d’aria piuttosto generosi, mentre sul posteriore svetta un’ala imponente e un nuovo diffusore, il tutto probabilmente in pregiata fibra di carbonio.

Le migliorie riguardano poi la ciclistica, a partire da un nuovo set di cerchioni ancor più leggeri rispetto a quelli offerti sulla Alpine A110 S, che sfoggiano anche un design diverso tra asse anteriore e posteriore, con due ruote che adottano un disegno più aerodinamico. Migliorano anche le sospensioni e l’impianto frenante, con le prime che mettono in mostra ammortizzatori con serbatoio esterno, mentre i dischi dei freni potrebbero essere in materiale carbo-ceramico.

All’interno ci saranno sedili da corsa con cinture di sicurezza a sei punti, invece tra i le immagini pubblicate da Alpine non appaiono disegni riferiti al motore, quindi non è ancora chiaro se anche il cuore dell’auto verrà migliorato o meno, ma per scoprire ogni dettagli mancano solo pochi giorni.